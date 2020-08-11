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Правоохранители задержали советника директора одного из государственных предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн гривен неправомерной выгоды. Подозреваемый требовал взятку за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия, сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что советник директора одного из госпредприятий Госрезерва, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами.

За миллион гривен взятки злоумышленник предоставил частному предпринимателю поддельные документы о получении от подконтрольного ему юридического лица на хранение на склады госпредприятия пшеницы массой 1300 тонн. При этом пшеница на склад так и не поступила. В дальнейшем предприниматель мог обратиться с полученными поддельными документами в Госрезерв Украины и получить якобы переданное им на хранение зерно пшеницы.

Поэтому злоумышленник предоставить возможность завладеть сельхозпродукцией, принадлежащей государству, на общую сумму около 8 млн гривен.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
ForUm

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