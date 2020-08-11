От того, как выглядит профиль в Инстаграм, зависит многое. Для всех, для кого Инстаграм бизнес площадка, знания в этой области относятся к категории первой необходимости. Очень многое может дать или не дать заполнение шапки профиля. Если вы не знаете, как продвинуть свой сайт через Инстаграм, то именно шапка профиля помогает в конкурентной борьбе за подписки и продажи.

Продающие Инстаграм аккаунты бывают трех типов и, соответственно, должны иметь разное оформление шапки. Первые два могут продавать, но не могут приводить новых клиентов. Третий приводит потенциальных покупателей на страницу, помогает увеличить трафик на сайт и продает.

Тип профиля №1 — визитка

Профиль, оформленный в виде визитки как бы заменяет рекламный буклет или он-лайн каталог ваших работ. В шапке указаны имя и фамилия или компания, возможные услуги и дальше все дело за фотографиями. У владельцев таких аккаунтов, как правило, уже есть клиенты, их достаточно много, они довольны и иногда делятся данным профилем, чтобы рассказать кому-то о специалисте и его уровне. Люди таким образом не просто передают контакт дизайнера, бьюти-мастера или мастера по ремонту, но здесь сразу же есть возможность увидеть на фото все предыдущие работы и понять подходит вам такой стиль или нет, обращаться к этому специалисту или поискать еще. Да и сам владелец профиля всегда легко может скинуть ссылку кому-то для ознакомления, чтобы долго не объяснять как он делает ногти или печет торты. Продажи происходят именно таким образом — по рекомендациям, как «сарафанное радио» только с фотографиями, но самостоятельно такой аккаунт клиентов не привлекает.

Тип профиля №2 — поддержание связи с постоянными клиентами

У таких аккаунтов тоже уже есть определенный круг клиентов, которые все знают о предоставляемых услугах и желают быть в курсе обновлений или каких-то акций. Чаще всего такие профили заводят какие-либо спортивные клубы, группы, школы и творческие студии. Такую же функцию выполняют рассылки, например, в группах в мессенджерах или по электронной почте, а Инстаграм их усиливает. Существующие клиенты таким образом держатся вместе длительное время, просто потому, что у них есть к этому интерес. Здесь вообще неважно, что именно будет написано в шапке профиля, клиенты и так в курсе кто за всем этим стоит и чего от него ждать, для них это просто некое сообщество для поддержания связи. Да, они покупают здесь время от времени, но новые клиенты сюда не придут.

Тип профиля №3 — отдельный продающий механизм

Клиентами таких аккаунтов становятся люди, которые где-то увидели рекламу, перешли по ссылке/хэштегу/рекомендации, им понравился профиль и информация из шапки, они подписались, побыли какое-то время в подписчиках и потом купили. Это происходит потому, что здесь правильно оформлена шапка профиля. В ней нет плюсов от покупки, она не сообщает о пользе продукта, она сообщает о пользе самого аккаунта и призывает именно подписаться, остаться здесь и только потом стать клиентом и совершать покупки. И эта цель верная. Редкий человек покупает что-то только увидев аккаунт, компанию, продукт. Ему в любом случае нужно время, чтобы полистать ленту, посмотреть сториз, почитать комментарии и, возможно, увидеть опыт, которым делятся другие подписчики, проникнуться доверием к товару, компании или конкретному мастеру и только потом понять, что он хочет этот продукт. Если шапка будет выглядеть интересно и заманчиво, будет говорить о какой-то пользе в случае подписки, то подписавшись, у клиента будет больше шансов совершить покупку, чем не подписываясь и не наблюдая за аккаунтом какое-то время. Поэтому такой аккаунт работает на долгосрочную перспективу, но с более высокой вероятностью совершения покупки новыми клиентами.