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Киев с Софией Киевской заняли 4 позицию и оказались в пятерке самых инстаграмных мест с объектами ЮНЕСКО, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

«Речь идет о рейтинге креативного ресурса Design Bundles. Всего для составления рейтинга проанализировали 145 самых популярных городов и достопримечательностей, принадлежащих Всемирному наследию ЮНЕСКО, подсчитав, сколько раз их обозначали в Instagram. И мы попали в пятерку лидеров с результатом более 22 млн отметок!» - написал он.

Киев в пятерке с Римом с Колизеем, фонтаном Треви и Пантеоном, Рио-Де-Жанейро с монументом Христа-Спасителя и Венецией и ее лагуной.

 
ForUm

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