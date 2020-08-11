Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о признании некомпетентным действующего состава комиссии.

Как сообщила пресс-служба суда, истец просит суд признать отсутствие компетенции нынешнего состава комиссии, указывая на отсутствие полномочий с 1 февраля 2020 года четырех из семи членов регулятора

Решено рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.