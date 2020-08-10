На украинско-румынской границе состоялся запуск паромного сообщения «Орловка-Исакча», сообщает Госпогранслужба.

«Смены пограничных нарядов, после получения приказа на охрану государственной границы, сегодня впервые приступили к выполнению задач в пункте пропуска через государственную границу на территории общества с ограниченной ответственностью «Паромный комплекс Орловка», - говорится в сообщении.

Отметим, пограничники Измаильского отряда будут проводить оформление грузовых транспортных средств, ведь пока, по решению сторон, через пункт пропуска могут идти только грузовики.