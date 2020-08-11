Украине необходима государственная программа стабилизации рынка гречихи и нишевых культур в целом.

Такое мнение в комментарии AgroPortal.ua высказал исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

О подобном подходе недавно заявил и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, отметив, что просто закупать крупу в Госрезерв отныне не будут.

Однако, как отмечает Громовой, покупать сейчас на рынке нечего. «Старого урожая уже нет, а нового еще нет. Молотить будут где-то через две недели», — говорит специалист.

При этом он обращает внимание, что на рынке сложился значительный дефицит гречневой крупы. Это будет наблюдаться и дальше, ведь перекрыть потребность неоткуда.

«По официальной статистике, гречихи в Украине посеяно только половина от минимальной потребности. Раньше ее импортировали из России, и это было главной нашей проблемой», — говорит Громовой.

Сейчас Россия сама приостановила наращивание производства. Более того, откатилась по уровню посевных площадей на 10 лет назад, и ввела запрет на вывоз гречки.

В целом же экспортеров этой культуры в мире не так много. Кроме России иногда поставщиком выступала Польша. Также — Китай. Но там совсем другой продукт, который не соответствует вкусовым ожиданиям украинских потребителей.

«Цены на гречневую крупу на полках магазинов очень высокие — 35 грн/кг и больше. И скорее всего, гречка будет дорожать», — прогнозирует специалист.

При этом он отмечает, что текущая цена находится на границе верхнего баланса со способностью покупать. Потребители отдают предпочтение более дешевым, хотя и менее полезным заменителям, таким как макароны из мягких сортов пшеницы.

«По информации участников ассоциации, уже после 30 грн/кг резко упал сбыт гречки. Производители не могут продать значительных объемов, лишь небольшие партии», — говорит Громовой.

При этом украинские сельхозпроизводители не слишком стремятся сеять гречиху, она слишком нестабильна и непрогнозируема в плане цены.

«Нестабильность на рынке не позволяет производителю смотреть на гречиху серьезно. Ему лучше посеять прогнозируемые культуры, возможно с несколько меньшей, но гарантированной доходностью — кукурузу, сою и тому подобное», — говорит Громовой.

Этот фактор, по его мнению, как раз и может нивелировать дополнительная государственная программа.

Суть ее заключается в том, что государство выкупает гречиху по фиксированной цене, которая устраивает аграрного производителя, и дает дотацию до этой фиксированной цены. Закупки осуществляются через «Аграрный фонд». Объемы соответствуют трети общего объема рынка — около 50 тыс. т.

«Даже сейчас сбить ажиотаж помогли бы какие-то 10 тыс. т гречки. Но их нет», — говорит эксперт.

Кроме того, он предлагает обратить внимание и на другие нишевые культуры — просо, лен, рожь. Просо Украина до сих пор импортирует из России, рожь закупается у Беларуси. Тем временем эти культуры теряют свое место в корзине товаропроизводителя.