также в разделеСтолица
Bolt ответила Кличко: все, что не запрещено законодательством, разрешено 14
Кличко призвал нардепов определить правила езды на электросамокатах 41
Заболеваемость COVID-19 в Киеве снизилась 14
Движение возле Южного вокзала возобновили 12
Кличко обратился к Верховной Раде из-за конфликта с Bolt 52
В Киеве обезвредили взрывное устройство 15
Полиция задержала «минера» киевского фуникулера 14
Кличко призвал компанию Bolt убрать пункты проката 60
В Киеве рекорд по количеству новых случаев коронавируса 17
Кличко рассказал, какие еще изменения ждут столичный зоопарк 14
Дубинский рассказал, как можно добраться с Троещины до центра Киева за 30 минут 27
На предприятии «Киевхлеб» – вспышка коронавируса 18
В Киеве – 186 случаев COVID-19 за сутки 17
Госэкоинспекция: Озеро «Гарячка» опасно для киевлян 20
На столичном Гидропарке иностранец подстрелил мужчину 18
Из-за жары Киев закрыли для грузовиков 12
В Киеве за сутки – 180 новых случаев COVID-19 47
Защита «киевского террориста» будет настаивать на смягчении статьи обвинения 10

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 66 человек. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

«Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 66 человек. На сегодня в столице уже 9564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет и две девочки - 2 и 15 лет. 23 мужчин в возрасте от 22 до 78 лет и мальчик 4 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 14, в Дарницком - 10 и 9 случаев в Деснянском районе», - отметил мэр.  

По состоянию на утро 10 августа в Украине зарегистрировано 81 957 случаев коронавируса, за последние сутки – 1008.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2952 грн.
14
Теги