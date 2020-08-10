Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 66 человек. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

«Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 66 человек. На сегодня в столице уже 9564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет и две девочки - 2 и 15 лет. 23 мужчин в возрасте от 22 до 78 лет и мальчик 4 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 14, в Дарницком - 10 и 9 случаев в Деснянском районе», - отметил мэр.

По состоянию на утро 10 августа в Украине зарегистрировано 81 957 случаев коронавируса, за последние сутки – 1008.