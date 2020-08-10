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В ВСУ зарегистрирован летальный случай в результате заболевания COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Скончалась работник ВСУ в Житомирской области, которая с 24 июля находилась на амбулаторном лечении по адресу проживания.

В связи с ухудшением состояния 2 августа она была госпитализирована в КУ ЦГБ N1 (Житомир). На следующий день подключена к аппарату ИВЛ. Умерла утром 9 августа.

Всего за время пандемии выздоровели - 681 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 795 человек.
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