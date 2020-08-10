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У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха, сообщает пресс-служба ФК «Динамо».


После этого всем игрокам «Динамо» в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными.

«Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин», - сообщили в клубе.

Тренировочный процесс «Динамо» продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.

Кроме того, случай COVID-19 выявлен у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы «Динамо» отправлены на двухнедельный карантин.
ForUm

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