В Черниговской области на украино-белорусской границе пограничники выявили рекордную партию контрабандных сигарет на сумму около 7 миллионов гривен. Контрабандой занимался 29-летний гражданин Беларуси.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Рекордную партию контрабанды табачных изделий из Беларуси пытались завезти в Украину через пункт пропуска "Новые-Ярыловичи" под видом минеральных удобрений.
«По результатам общего осмотра изъято более 530 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн гривен», - сообщили пограничники.
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