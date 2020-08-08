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В Черниговской области на украино-белорусской границе пограничники выявили рекордную партию контрабандных сигарет на сумму около 7 миллионов гривен. Контрабандой занимался 29-летний гражданин Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Рекордную партию контрабанды табачных изделий из Беларуси пытались завезти в Украину через пункт пропуска "Новые-Ярыловичи" под видом минеральных удобрений.

«По результатам общего осмотра изъято более 530 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн гривен», - сообщили пограничники.
ForUm

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