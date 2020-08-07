Офис генерального прокурора Украины зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в войне на Донбассе на стороне боевиков, сообщает пресс-служба ОП.

Начиная с 2014 года по настоящее время, не менее 2 гражданина Республики Болгарии, 7 - Армении, 1 - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, 3 - Литвы, 26 - Молдовы, 2 - Нидерландов и 5 - Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Иностранные наемники состояли в различных подразделениях. В частности, в в так называемом 14 батальоне территориальной обороны «Призрак», 11 отдельном мотострелковом полку «Восток», 7 отдельной мотострелковой бригаде «Чистяковская», 1 отдельной мотострелковой бригаде «Славянская», отдельном разведывательном батальоне «Спарта», отдельном штурмовом батальоне «Сомали», незаконных вооруженных формирований «Русичи», «Волчья сотня», «Брянка СССР» и др.

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года по Женевских конвенций о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.