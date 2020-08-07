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Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы относительно несанкционированном вывоза группой молодых людей 12 вант с Подольско-Воскресенского моста. Сейчас открыто уголовное производство, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Хочу сообщить, что я обратился в правоохранительные органы, в частности в полицию, относительно бандитских действий, которые состоялись вчера на Подольско-Воскресенском мосту. Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, которые были одеты в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода. Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант, которые город получил от немецкого производителя. Это тросы, которые должны держать конструкцию моста», - написал Кличко.

Он отметил, что заказчиком строительства объекта является коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева». Представители заказчика срочно обратились в Национальную полицию о совершении преступления. И предоставили информацию с камер видеонаблюдения с четким изображением автотранспорта злоумышленников. Пострадавшие охранники дали показания правоохранителям. Сейчас открыто уголовное производство и ведется следствие.

Мэр Киева отметил, что через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании того забрать ванты с объекта.

«Хочу подчеркнуть, что город сегодня делает все, чтобы достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход и открыть в конце года автосообщение по нему. За все ванты город рассчитался. И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков, как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства. Уверен, правоохранительные органы должны разобраться с подобными действиями, ибо очень кто-то не хочет, чтобы мост за столько лет наконец достроили и открыли. То блокируют движение строительной техники через Русановские сады и препятствуют осуществлению необходимых работ, то делают провокации, а теперь - еще и вывозят оборудование с моста, которое было подготовлено к установке. Подчеркну: я сделаю все, чтобы достроить такой важный для столицы и киевлян объект, как Подольско-Воскресенский мост! Сначала мы откроем движение авто по мосту, а следующим этапом станет строительство метро на Троещину», - подчеркнул Кличко.
ForUm

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