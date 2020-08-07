Президент Украины Владимир Зеленский зоне проведения операции объединенных сил лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня действует, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Всего за два дня Зеленский проехал более 100 км линии разграничения.

В ночь с 6 на 7 августа глава государства находился вблизи одного из участков на линии фронта и убедился, что и в это время суток также действует перемирие.

«Полностью хочешь понять, пообщаться, как все контролируемо. Я благодарен всем за моральный дух. Действительно, сохраняется режим тишины с нашей стороны, все под контролем», - заявил президент в разговоре с представителями СМИ.

Во время поездки глава государства общался с украинскими военными откровенно и неформально, чтобы понять настроение бойцов.

«Они удивляются. Говорят, что раньше так не приезжали, не ночевали», - отметил Зеленский.

На одной из передовых позиций глава государства поинтересовался у военных ситуацией на их участке фронта.

«Сейчас не стреляют?» - спросил президент.

«Бывают провокации с той стороны. А так - все нормально у нас», - ответил военнослужащий.

Еще один армеец рассказал Зеленскому, что сохраняет боевой дух и всегда готов бороться за Родину и дать отпор врагу.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал общество отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают в ООС со стороны боевиков, от обстрелов. И именно обстрелов на линии фронта с начала перемирия пока не происходит.

«У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов ... А тут все-таки линия столкновения. И вообще, такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах», - заявил он.

Так, по его словам, 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела. А 7 августа - два выстрела в разных местах.

«Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельные, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще их можно было бы не учитывать», - отметил Хомчак.

Почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе начало возрождаться, рассказал министр обороны Украины Андрей Таран. От войны устали и армия, и гражданские, отметил он.

«Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда-то наконец это решим. Бесспорно, сейчас это решает не армия. Должны решать этот вопрос политическим путем», - отметил министр.

«Солдаты говорили, что если политики не будут решать, не смогут решать, нам ничего не останется кроме того, чтобы полагаться только на Вооруженные силы», - добавил Таран.

По словам министра обороны, именно такая поездка вдоль линии разграничения и позволила понять настроение украинских бойцов, которые защищают государство. Сейчас армия, отметил Таран, верит верховному главнокомандующему Украины.

«Это действительно прекрасно воспринимается личным составом. Они рады видеть президента - не там где-то, который только по телевидению выступает, а того, который с ними, приезжает к ним, вникает в происходящее, проводит беседы. Очень замечательная психологическая атмосфера каждый раз, когда президент приезжает на позицию», - подчеркнул он.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Россия не гарантирует прекращение огня на Донбассе.