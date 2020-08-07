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В Сумах разоблачили бывшего украинского военного, который после отставки предал присягу и призывал к нарушению территориальной целостности Украины.

По данным пресс-центра СБУ, деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети. В частности, он публично призвал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушению режима тишины на линии разграничения.

По результатам обысков по месту жительства отставника правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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