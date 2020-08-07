В сентябре на территории столичного зоопарка откроют новый паркинг на более 400 авто. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Сегодня на территории зоопарка продолжаются работы по строительству паркинга на более 400 авто. Его планируем открыть уже в сентябре. Продолжают также строить новый приматник с зимними и летними вольерами. Его строительство завершат в следующем году, - сказал Кличко. - В рамках следующей очереди реконструкции, кроме обновленного «жилья» для животных, хозяйственных помещений и благоустройства территории, в зоопарке, в частности, построят ветеринарную клинику с карантинными вольерами».

Он отметил, что пока обновили часть Киевского зоопарка. В частности, в рамках первой очереди реконструкции обустроили новую входную группу с хорошей площадью перед входом и новыми помещениями, обновили скульптуры «Львов» и «Зубра», расчистили озера, открыли новый павильон для пеликанов, универсальный вольер для птиц и зверей, а также общественные уборные и медпункт.

«Все хорошее и современное. А для животных созданы условия, максимально приближенные к естественным», - подчеркнул мэр Киева.

На полную реконструкцию зоопарка, по словам Кличко, нужно не менее пяти лет.