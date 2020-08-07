также в разделеСтолица
Дубинский рассказал, как можно добраться с Троещины до центра Киева за 30 минут 16
На предприятии «Киевхлеб» – вспышка коронавируса 13
В Киеве – 186 случаев COVID-19 за сутки 13
Госэкоинспекция: Озеро «Гарячка» опасно для киевлян 20
На столичном Гидропарке иностранец подстрелил мужчину 17
Из-за жары Киев закрыли для грузовиков 12
В Киеве за сутки – 180 новых случаев COVID-19 47
Защита «киевского террориста» будет настаивать на смягчении статьи обвинения 10
В Киеве мошенник пытался завладеть квартирой ветерана АТО 16
На 11 киевских пляжах нашли кишечную палочку 17
Суд арестовал «киевского террориста» 25
Взрывчатку у метро «Лукьяновская» не нашли 11
Еще 150 человек в Киеве заразились COVID-19 20
В Киеве запустят «социальное такси» 21
Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук имеет отношение к секте «АллатРа» 280
В Киеве число больных коронавирусом увеличилось на 108 человек 111
«Киевскому террористу» сообщили о подозрении 19
В МВД рассказали, что ждет «киевского террориста» 22

В сентябре на территории столичного зоопарка откроют новый паркинг на более 400 авто. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Сегодня на территории зоопарка продолжаются работы по строительству паркинга на более 400 авто. Его планируем открыть уже в сентябре. Продолжают также строить новый приматник с зимними и летними вольерами. Его строительство завершат в следующем году, - сказал Кличко. - В рамках следующей очереди реконструкции, кроме обновленного «жилья» для животных, хозяйственных помещений и благоустройства территории, в зоопарке, в частности, построят ветеринарную клинику с карантинными вольерами».

Он отметил, что пока обновили часть Киевского зоопарка. В частности, в рамках первой очереди реконструкции обустроили новую входную группу с хорошей площадью перед входом и новыми помещениями, обновили скульптуры «Львов» и «Зубра», расчистили озера, открыли новый павильон для пеликанов, универсальный вольер для птиц и зверей, а также общественные уборные и медпункт.

«Все хорошее и современное. А для животных созданы условия, максимально приближенные к естественным», - подчеркнул мэр Киева.

На полную реконструкцию зоопарка, по словам Кличко, нужно не менее пяти лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги