Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований 6 августа 2020 сообщили о подозрении гражданину в участии в преступной организации (ч. 1 ст . 255 УК Украины).

По данным пресс-службы ГБР, подозреваемый 4 апреля 2014 в составе преступной организации участвовал в похищении, пытках и дальнейшем убийстве Героя Украины, журналиста Василия Сергиенко в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Как сообщал ForUm, журналист Василий Сергиенко был одним из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском на Черкасчине. 4 апреля 2014 года его похитили со двора собственного дома. На следующий день тело нашли в лесу со следами пыток.

По подозрению по деле Сергиенко задержали пятерых человек. Владимиру Горбенко, Валентину Завражину и Роману Недыбалюку инкриминируют похищение журналиста, Владимиру Воронкову - убийство. Владельца киевского спортклуба «Тай» Вадима Мельника обвиняют в организации преступления. Еще двое фигурантов дела находятся в розыске.

22 августа 2019 года Мельнику изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, разрешив посещать медицинские учреждения. 14 ноября 2019 года Кропивницкий апелляционный суд принял решение о его повторном взятии под стражу.

Ранее Городищенский районный суд отпустил под домашний арест Горбенко и Недыбалюка.