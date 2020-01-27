Следователи подразделения в «делах Майдана» центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в суд обвинительные акты в отношении двух участников преступной организации, которая похитила и убила активиста Евромайдана и журналиста Василия Сергиенко. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

Один из участников обвиняется в создании преступной организации, которая действовала с ноября 2013 года июля 2015 на территории Киевской и Черкасской областей (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины).

Другой – в том, что 4 апреля 2014 в составе преступной организации незаконно проник на территорию домовладения в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области, похитил с применением насилия и с особой жестокостью убил активиста «Самообороны Евромайдана Черкасской области» и журналиста Василия Сергиенко ( ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 162, п 3, 4, 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал ForUm, в апреле 2014 года тело пропавшего активиста и журналиста нашли замученным в лесу в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

В мае 2017 года правоохранители задержали в зале суда Вадима Мельника, подозреваемого в организации убийства общественного деятеля и журналиста Василия Сергиенко.

В августе 2018 Украина просила США выдать бойца ММА (смешанных единоборств) Андрея Иносова, подозреваемого в убийстве Сергиенко.