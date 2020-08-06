Озеро «Гарячка», которое является техническим водоемом Дарницкой ТЭЦ, несет опасность для киевлян, заявил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

Экоинспекторы осуществят заборы проб для дальнейших лабораторных анализов.

Госэкоинспекция начала проверку Дерницькои ТЭЦ 31 июля и она продлится до 14 августа.

Малеваный заметил, что по результатам проверки будет решена дальнейшая судьба ТЭЦ. «Если при комплексной проверке будут найдены серьезные нарушения в работе Дарницкой ТЭЦ, то на предприятие будет наложен штраф, или даже приостановлена его деятельность до исправления выявленных недостатков», - заявил он.

Напомним, Дарницкая ТЭЦ была построена 65 лет назад, вокруг была санитарная зона в 1,5 км шириной. Сейчас вплотную к озеру «Гаряка» построено немало многоэтажек и большой торговый центр. С модернизацией ТЭЦ от использования этого технического водоема необходимо отказаться, а его территорию рекультивировать.