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«Большая распродажа тюрем» в Украине перерастет в «большое строительство тюрем», заявил министр юстиции Денис Малюська.

В Facebook он объяснил, как будет выглядеть «большая распродажа тюрем».

«1. Продаем замороженные тюрьмы (они не используются, и мы только теряем средства на их охрану); 2. Оптимизируем сеть существующих тюрем, высвобождаем, замораживаем и продаем еще до десятка пока функционирующих тюрем; 3. Выбираем города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону или вообще за городскую черту. Чем лояльнее будет власть, тем больше шансов, что соответствующий город попадет в список первых», - написал он.

4 шаг предполагает проектирование и строительство новых и современных следственных изоляторов в окрестностях.

Затем продаются старые следственные изоляторы в центральных частях городов и заключенные переезжают в новые.

«Повторяем шаги 4 и 5 пока не получим полностью новую сеть современных СИЗО. 7-й шаг – строим/реконструируем учреждения исполнения наказаний», - пояснил Малюська.

Он отметил, что шаги 1-3 уже находятся в процессе реализации.

«В течение следующих нескольких недель мы продолжим представить первые лоты и обеспечивать возможность их осмотра потенциальными покупателями. О датах непосредственно аукционов буду сообщать отдельно», - написал глава Минюста.
ForUm

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