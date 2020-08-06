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Кабмин поддержал постановление о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств - участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Соответствующее решение принято на заседании 5 августа, сообщает Укринформ.

В пояснительной записке к документу отмечается, что это соглашение было заключено с целью сотрудничества пограничных войск в научно-исследовательской деятельности на принципах равенства, прямых связей и взаимной выгоды.

Подчеркивается, что эта цель не была достигнута, поскольку Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере пограничного сотрудничества в СНГ и участвовала в работе Совета командующих пограничными войсками исключительно в качестве наблюдателя и не имела отношения к вопросам разработки, принятия и реализации решений, которые принимались этим Советом.

«Учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации, которая является стороной соглашения, Украине целесообразно выйти из соглашения», - говорится в документе.

Уточняется, что выход Украинского государства из этого соглашения должен происходить в форме постановления Кабмина.

Постановлением предусмотрена дача поручения МИД об информировании Исполнительного комитета СНГ, как депозитария этого соглашения, о выходе Украины из соглашения о сотрудничества пограничных войск в научно-исследовательской деятельности.

Согласно пояснительной записке, реализация этого документа, как ожидается, окажет положительное влияние на интересы государства, поскольку прекратит обязательства Украины относительно возможности сотрудничества в области научных исследований и внедрения технических средств охраны границы с РФ, которая является стороной соглашения, и позволит развивать возможности сотрудничества в этой области в рамках двусторонних соглашений с другими государствами, что в дальнейшем будет способствовать обеспечению ключевых интересов нашей страны в сфере нацбезопасности Украины.
ForUm

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