С конца февраля до середины июля количество молодых людей, заболевших коронавирусом, увеличилось втрое. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает УНИАН.

«Молодые люди заполонили пляжи и ночные клубы, поэтому количество молодежи в возрасте 15-24 лет, которые заболели COVID-19 увеличилось с 4,5% до 15%», - отмечается в сообщении. Эти данные основывают на анализе 6 млн заражений в период с 24 февраля по 12 июля в США, Испании, Германии, Франции и Японии.

«Молодые люди, как правило, менее бдительны в ношении масок и в социальном дистанцировании. Путешествия также увеличивают шансы заразиться и стать носителем COVID-19», - заявила менеджер больницы Джонса Хопкинса в Балтиморе Нейса Эрнст. Также она добавила, что путешествия также повышают риски заболеть коронавирусной инфекцией.