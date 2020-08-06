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За минувшие сутки, 5 августа, вооруженными формированиями РФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вражескую провокацию из подствольного гранатомета зафиксировали в районе населенного пункта Шумы. Неприцельне выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Россия  не гарантирует прекращение огня на Донбассе. 
ForUm

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