Правительство утвердило государственную стратегию регионального развития до 2027 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.
Стратегия разработана Министерством развития общин и территорий Украины при участии Министерства цифровой трансформации Украины.
«Стратегия создает основу для развития Украины на следующие 7 лет. Цифровизация открывает новые возможности в регионах. Благодаря этому мы сможем повысить качество жизни граждан, сделать государственные услуги доступными и понятными, сделать Украину привлекательной для инвестиций и повысить цифровую грамотность населения в регионах», - прокомментировал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Стратегия будет способствовать экономическому росту Украины и развития информационного общества. А также обеспечению доступа к высокоскоростному интернету всех населенных пунктов, развития сферы предоставления публичных услуг цифровой трансформации регионов.
В общем стратегия содержит более 60 задач цифровой трансформации. Приоритетными целями являются:
повышение уровня цифровой грамотности населения;
обеспечение беспрепятственного доступа к высокоскоростному интернету всех населенных пунктов (в первую очередь сельских и малых городов) и социальных учреждений;
предоставление возможности получения электронных услуг через смартфон;
внедрение электронного документооборота;
обеспечение электронного взаимодействия между национальными реестрами, регистрами органов местного самоуправления;
перевод приоритетных публичных услуг в электронную форму;
внедрение региональными органами власти открытых данных;
развитие инструментов электронной демократии.
А также внедрение системы электронного приема документов и обеспечение возможности обращения за услугами сферы социальной защиты через онлайн-сервисы и внедрение системы электронных очередей. Кроме того, предполагается создание электронной образовательной системы, внедрение на всех уровнях образования современных учебных программ для эффективного формирования современных цифровых навыков и внедрения новых профессий и тому подобное.
Стратегия будет реализована в два этапа: первый 2021-2023 годы и второй 2024-2027 годы.
Также для мониторинга достижения целей, стратегии добавили 3 цифровых KPI:
процент социальных учреждений, использующих фиксированный широкополосный доступ в интернет (до 2023 года - школы, учреждения первичной и вторичной помощи, ЦНАП 100%, другие учреждения 95%);
охват территорий области мобильными сетями 4G (до 2023 года - 90% населения);
уровень цифровой грамотности у населения (до 2023 года - 55%).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время