также в разделеОбщество
5 августа. Картина дня 11
Госстат назвал средний вес и рост украинских мужчин и женщин 26
Президент подписал закон об отмене обязательной книги учета доходов для ФОПов 17
В Украине задержали белоруса, разыскиваемого за развращение детей 9
Зеленский сменил главу военной разведкой 14
В Кривом Роге патрульные устроили погоню со стрельбой за «Москвичем» 14
В турецком клубе отрицают избиение украинки, это мог сделать ее парень 12
Италия может отменить продажу острова сыну Богуслаева 10
Суд решил забрать у НАБУ дело против Вовка и судей ОАСК 22
В Киеве ограничат вход на станцию метро «Вокзальная» 11
Северодонецк возглавил действующий сотрудник СБУ 33
Праздник первого звонка в Украине планируют провести в новом формате 77
Криклий: До конца августа танкер Delfi уберут с пляжа 20
Украина передаст Италии информацию о 20 наемниках «Л/ДНР» 26
В Мадриде появилась площадь Леси Украинки 14
Мендель может подать в суд из-за «беременности от Зеленского» 76
Шесть украинцев задержаны в Польше за подпольное производство сигарет 13
В Украине запускают передвижные отделения Укрпочты 23

Правительство утвердило государственную стратегию регионального развития до 2027 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Стратегия разработана Министерством развития общин и территорий Украины при участии Министерства цифровой трансформации Украины.

«Стратегия создает основу для развития Украины на следующие 7 лет. Цифровизация открывает новые возможности в регионах. Благодаря этому мы сможем повысить качество жизни граждан, сделать государственные услуги доступными и понятными, сделать Украину привлекательной для инвестиций и повысить цифровую грамотность населения в регионах», - прокомментировал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Стратегия будет способствовать экономическому росту Украины и развития информационного общества. А также обеспечению доступа к высокоскоростному интернету всех населенных пунктов, развития сферы предоставления публичных услуг цифровой трансформации регионов.

В общем стратегия содержит более 60 задач цифровой трансформации. Приоритетными целями являются:

повышение уровня цифровой грамотности населения;

обеспечение беспрепятственного доступа к высокоскоростному интернету всех населенных пунктов (в первую очередь сельских и малых городов) и социальных учреждений;

предоставление возможности получения электронных услуг через смартфон;

внедрение электронного документооборота;

обеспечение электронного взаимодействия между национальными реестрами, регистрами органов местного самоуправления;

перевод приоритетных публичных услуг в электронную форму;

внедрение региональными органами власти открытых данных;

развитие инструментов электронной демократии.

А также внедрение системы электронного приема документов и обеспечение возможности обращения за услугами сферы социальной защиты через онлайн-сервисы и внедрение системы электронных очередей. Кроме того, предполагается создание электронной образовательной системы, внедрение на всех уровнях образования современных учебных программ для эффективного формирования современных цифровых навыков и внедрения новых профессий и тому подобное.

Стратегия будет реализована в два этапа: первый 2021-2023 годы и второй 2024-2027 годы.

Также для мониторинга достижения целей, стратегии добавили 3 цифровых KPI:

процент социальных учреждений, использующих фиксированный широкополосный доступ в интернет (до 2023 года - школы, учреждения первичной и вторичной помощи, ЦНАП 100%, другие учреждения 95%);

охват территорий области мобильными сетями 4G (до 2023 года - 90% населения);

уровень цифровой грамотности у населения (до 2023 года - 55%).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги