Правительство утвердило государственную стратегию регионального развития до 2027 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Стратегия разработана Министерством развития общин и территорий Украины при участии Министерства цифровой трансформации Украины.

«Стратегия создает основу для развития Украины на следующие 7 лет. Цифровизация открывает новые возможности в регионах. Благодаря этому мы сможем повысить качество жизни граждан, сделать государственные услуги доступными и понятными, сделать Украину привлекательной для инвестиций и повысить цифровую грамотность населения в регионах», - прокомментировал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Стратегия будет способствовать экономическому росту Украины и развития информационного общества. А также обеспечению доступа к высокоскоростному интернету всех населенных пунктов, развития сферы предоставления публичных услуг цифровой трансформации регионов.

В общем стратегия содержит более 60 задач цифровой трансформации. Приоритетными целями являются:

повышение уровня цифровой грамотности населения;

обеспечение беспрепятственного доступа к высокоскоростному интернету всех населенных пунктов (в первую очередь сельских и малых городов) и социальных учреждений;

предоставление возможности получения электронных услуг через смартфон;

внедрение электронного документооборота;

обеспечение электронного взаимодействия между национальными реестрами, регистрами органов местного самоуправления;

перевод приоритетных публичных услуг в электронную форму;

внедрение региональными органами власти открытых данных;

развитие инструментов электронной демократии.

А также внедрение системы электронного приема документов и обеспечение возможности обращения за услугами сферы социальной защиты через онлайн-сервисы и внедрение системы электронных очередей. Кроме того, предполагается создание электронной образовательной системы, внедрение на всех уровнях образования современных учебных программ для эффективного формирования современных цифровых навыков и внедрения новых профессий и тому подобное.

Стратегия будет реализована в два этапа: первый 2021-2023 годы и второй 2024-2027 годы.

Также для мониторинга достижения целей, стратегии добавили 3 цифровых KPI:

процент социальных учреждений, использующих фиксированный широкополосный доступ в интернет (до 2023 года - школы, учреждения первичной и вторичной помощи, ЦНАП 100%, другие учреждения 95%);

охват территорий области мобильными сетями 4G (до 2023 года - 90% населения);

уровень цифровой грамотности у населения (до 2023 года - 55%).