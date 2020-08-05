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Хорошая новость для тех, кто не мог по известным причинам полететь в Турцию и другие страны мира! Турция снова возобновляет авиасообщение, согласно порталу rbc.ru, вместе с чем возобновляются полеты в клинику Cosmedica, которая специализируется на пересадке волос. Для своих пациентов тест на ковид центр провдит бесплатно. К тому же, прилагается полный пакет бумаг, в частности, соглашение и приглашение на лечение алопеции. Благодаря указанным документам вылететь из России и Украины не составит сложностей. Преимуществом считается и то, что по прибытии не нужно сидеть на карантине.

Многие выбирают эту клинику по следующим причинам: авторитет на рынке соответствующих услуг и положительные отзывы довольных клиентов. Cosmedica занимает лидирующие позиции среди турецких медицинских учреждений, специализирующихся на трансплантации волос. Создатель и руководитель доктор Акар, являющийся членом высшего ордена профессионалов по пересадке волос успешно провел около 8000 хирургических вмешательств и подготовил квалифицированных последователей.

Среди достоинств, на которые ориентируются пользователи, стоит выделить такие, как:

  1. местонахождение – клиника находится почти в центре Стамбула;
  2. инновационные подходы и технологии – пересадка осуществляется наиболее современным и прогрессивным способом бесшовного типа. Он абсолютно безболезненный и достаточно результативный. В своей работе специалисты используют современные инструменты для операций, включая ноу-хау Sapphire FUE. Стоит отметить и процедуры PRP, а именно плазмолифтинг;
  3. прозрачная платежная система – в отличие от других клиник, здесь рассматривается пакетная методика предоставления сервиса, смысл которого кроется в установке фиксированной стоимости операции. Если диагноз устанавливается на основании фото, погрешность в цене может быть до десяти процентов.
  4. защита интересов клиента – центр предлагает трансфер из аэропорта в отель в любое время прибытия и отбытия. Отдельного разговора заслуживает питание и лекарственные препараты;
  5. гарантийные обязательства – их предлагают только лучшие центры. Cosmedica дает гарантию на десять лет.

 
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