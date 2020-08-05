Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований сообщили о подозрении следователю СО Смилянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, 24 января 2014 правоохранитель, при отсутствии каких-либо доказательств, сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 341 УК Украины заведомо невиновному лицу по делу «Черкасского евромайдана», которое не совершало никаких правонарушений и было задержано не на месте их совершения, а рядом с ним.

В дальнейшем следователь по согласованию с прокурором обратился к следственному судье с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении потерпевшего, которое было удовлетворено.

Таким образом, полицейский подозревается в:

• заведомо незаконном задержании, приводе, домашнем аресте или содержании под стражей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 371 УК Украины);

• привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также совместном с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией (ч. 2 ст. 372 УК Украины).

В случае доказательства вины милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.