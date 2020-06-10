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Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 15 апреля 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Напомним, генерал СБУ Валерий Шайтанов был уличен контрразведкой и задержан 14 апреля 2020 за осуществление разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины.

15 апреля Шевченковским районным судом Киева ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

 
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