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НАК «Нафтогаз Украины» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, приостановленные в конце 2015 года. На данный момент Газпром не предложил конкурентоспособные цены и условия.

Об этом глава правления НАК Андрей Коболев заявил агентству Reuters, сообщает РБК-Украина.

«Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях», - сообщил он.

При этом Коболев отметил, что «Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают».

Коболев также сообщил, что Газпром»в первом полугодии 2020 года прокачал по территории Украины 25 млн кубометров газа, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, 31 декабря 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
ForUm

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