В центре Запорожье возле храма женщина подожгла себя. Об этом журналистам сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области, передает Укринформ.

«В 4 часа утра в Вознесеновское ОП поступило сообщение о том, что во дворе возле римско-католического храма, по улице Заводской, женщина облила себя горючим веществом и подожгла», - говорится в сообщении.

Данные женщины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают работники правоохранительных органов.