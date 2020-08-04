В Украине количество новых зарегистрированных безработных в июле продолжило сокращаться и составило 68 тысяч человек, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



Отмечается, что по программе по частичной безработице по состоянию на 3 августа в центры занятости работодателями подано более 215,7 тыс. пакетов документов, из которых более 188 тыс. - от ФЛП, которые являются застрахованными лицами.

Через центры занятости государству удалось осуществить выплаты и сохранить рабочие места для более 357 тыс. человек, из них 174,5 тысячи - ФЛП.

Программой уже профинансировано 1 829 900 000 грн.

Лидерами по количеству поданных заявок от предпринимателей остаются работодатели Харьковской, Львовской, Донецкой, Сумской и Черновицкой областей.

Стоит отметить, что в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился. Так, в апреле статус безработного получили 149 000 человек, в мае их количество составляло 97 000 человек, в июне - 75 000 человек, в июле – 68 000.

Всего за период карантина, с 12 марта по 31 июля, статус безработного получили более 395 тыс. граждан. С начала года трудоустроено более 370 тыс. граждан, в том числе за период карантина – 222 000.

В частности, удалось задействовать людей в сельском хозяйстве - 46% от всех трудоустроенных; в перерабатывающей промышленности - 14% и в сфере торговли - 13%.