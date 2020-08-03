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По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Отмечается, что в отличие от предыдущих «рождественского», «хлебного», «школьного» и многих других объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

«Сбор, накопление и обработку информации о ситуации в зоне ООС обеспечивает программно-аппаратный комплекс СОТА, что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны. Так, по данным СОТА, до объявления перемирия ежедневные обстрелы достигали 16-18, подавляющее большинство из них велось прицельно с применением тяжелого вооружения - артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов и снайперского оружия. Еженедельные потери военнослужащих Вооруженных сил Украины были 2-3 погибших и 6-8 раненых. Аналогичные потери несли и оккупационные группировки», – говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, выразил надежду, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, а любым попыткам дискредитации мирных инициатив, включая провокации на линии соприкосновения, будет дана жесткая отпор.

«Надеемся, что прекращение огня станет существенным шагом к окончанию войны и возвращению наших территорий», - заявил он.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Россия  не гарантирует прекращение огня на Донбассе. 
ForUm

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