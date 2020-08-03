Опубликовано видео задержания Сухроба Каримова, который угрожал взорвать взрывчатку в здании бизнес-центра «Леонардо» в центре Киева.

Ми зняли відео затримання чоловіка, який погрожував підірвати банк у центрі Києва pic.twitter.com/qQaiNkirOa — hromadske (@HromadskeUA) August 3, 2020

В то же время пресс-центр Службы безопасности сообщили, что сотрудники ЦСО «А» СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении «Универсал банк» в БЦ «Леонардо».

«Операция проведена успешно. В настоящее время проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, в 12:00 в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что имя террориста – Каримов Сухроб Рахманович, он предварительно является гражданином Узбекистана.

Позже правоохранители задержали мужчину.