Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования требований законодательства относительно качества лекарственных средств.

Как передает Укринформ, текст соответствующего законопроекта №3948 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» обнародован на сайте Верховной Рады.

«Разработанный Гослекслужбой совместно с Министерством здравоохранения Украины проект закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» об усилении административных санкций (повышение суммы штрафов) имеет целью повысить эффективность мер государственного контроля и усиление ответственности субъектов хозяйствования на фармацевтическом рынке Украины за: отпуск некачественных лекарственных средств, не соответствующих требованиям государственных стандартов; продажу лекарственных средств без рецепта врача (в запрещенных законодательством случаях); несоблюдение условий хранения лекарственных средств; невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств», - говорится в пояснительной записке.

Так, законопроект предлагает за продажу лекарственных средств в аптечных учреждениях без рецепта в запрещенных законодательством случаях налагать штраф от 100 до 500 (1700-8500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан. Действующая редакция закона предусматривает за такие деяния штрафы в размере от 6 до 25 НМДГ (102-425 гривень).

За повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, - предлагается наказывать наложением штрафа от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-11 900 гривень). Действующая редакция предусматривает штрафы от 25 до 70 НМДГ.

За введение в оборот или реализацию продукции, не соответствующей требованиям стандартов, сертификатов соответствия, норм, правил и образцов (эталонов) по безопасности, качества, комплектности и упаковки (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Украины) законопроектом №3948 предлагается наказывать наложением штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, граждан - владельцев предприятий или уполномоченных ими лиц от 300 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан. Тогда как действующее законодательство предлагает наказывать такие деяния штрафами от 20 до 100 НМДГ.

Кроме того, предлагается наказывать штрафами от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан должностных лиц, граждан, предпринимателей, которые выполняют работы, оказывают услуги гражданам-потребителям, не отвечающие требованиям стандартов, норм и правил. Сейчас за это штрафуют от одного до 18 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Правительство в законопроекте также предлагает усилить ответственность за невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств, относительно устранения нарушений законодательства о лекарственных средствах или создание препятствий для их деятельности. За это предлагают взимать штрафы от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Действующая редакция закона предусматривает за такие деяния штрафы в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как отмечается в пояснительной записке, усиление санкций за такие правонарушения будет способствовать обеспечению дальнейшей гармонизации национальной нормативно-правовой базы в сфере обращения лекарственных средств с международным и европейским законодательством; созданию надлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности на фармацевтическом рынке, что положительно повлияет на процессы детенизации экономики в этой сфере; выпуску в обращение лекарственных средств, соответствующих установленным требованиям; соблюдению законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств; обеспечению населения Украины качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами.