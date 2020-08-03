Ученые Киевского политехнического института заявили, что распространение коронавируса в Украине может быть замедлено только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, в настоящее время ситуация остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер. Мобильность коронавирусной инфекции возросла до 150% по сравнению с началом года.

При условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 достигнет уровня примерно 110-115 тысяч.

Ученые также отмечают, что по темпам прироста количества инфицированных у Украины, по сравнению со странами Европы, достаточно негативная тенденция.

Коллективный иммунитет от COVID-19 также может быть ускоренный в результате массовой вакцинации населения. Однако, по мнению ученых, сейчас это трудно предсказуемое явление.

Напомним, по состоянию на утро 3 августа в Украине зафиксировано 990 новых случаев заражения COVID-19, всего заболели 73 158 человек.