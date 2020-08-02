На Донбассе с начала текущих суток сепаратист еще не нарушали режим прекращения огня. Об этом заявил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье, 2 августа.

«С начала текущих суток и по состоянию на 12.00 сегодня, 02 августа, нарушений режима перемирия со стороны противника не зафиксировано. Потерь в рядах украинских войск нет», - сказал Мотузяник.

Украинские военные продолжают выполнять взятые обязательства по соблюдению режима тишины, при этом полностью контролируя ситуацию и находясь в готовности к немедленному реагированию на любые изменения оперативной обстановки.

«Также украинские защитники осуществляют очистку территорий от взрывоопасных предметов. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с местными органами власти и по заявлениям жителей прифронтовых территорий Донецкой и Луганской областей. Как информирует штаб операции, только за минувшие сутки подразделения ГСЧС разминировали более четырех гектаров территорий, обезвредив при этом 113 взрывоопасных предметов», - резюмировал спикер ведомства.

Напомним, 31 июля российско-оккупационные силы 4 раза нарушали перемирие на Донбассе; вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, Пивденного и Луганского.