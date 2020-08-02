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В воскресенье, 2 августа, в нашей стране отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Праздник отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.

Праздник был установлен указом третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2008 году. Он призван подчеркнуть значимость Воздушных сил ВСУ в обеспечении обороноспособности государства.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«Поздравляю уважаемых воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины!» — написал он в своем Twitter.

Согласно принятой концепции реформирования и развития Воздушных сил ВС Украины, они должны иметь воздушный и противовоздушный компоненты, которые разделяются на рода:

- авиацию (истребительную, бомбардировочную, штурмовую, разведывательную, военно-транспортную и специальную);

- противовоздушную оборону (зенитно-ракетные и радиотехнические войска);

- специальные войска (отдельные воинские части и подразделения: разведывательные, инженерные, радиационно-химической защиты, связи, метеорологического обеспечения и др.);

- части материально-технического и медицинского обеспечения;

- учебные заведения.
ForUm

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