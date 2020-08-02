В воскресенье, 2 августа, в нашей стране отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Праздник отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.
Праздник был установлен указом третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2008 году. Он призван подчеркнуть значимость Воздушных сил ВСУ в обеспечении обороноспособности государства.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
«Поздравляю уважаемых воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины!» — написал он в своем Twitter.
Вітаю шановних воїнів і ветеранів з Днем Повітряних сил Збройних сил України! pic.twitter.com/c6aAslJsvv— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 2, 2020
Согласно принятой концепции реформирования и развития Воздушных сил ВС Украины, они должны иметь воздушный и противовоздушный компоненты, которые разделяются на рода:
- авиацию (истребительную, бомбардировочную, штурмовую, разведывательную, военно-транспортную и специальную);
- противовоздушную оборону (зенитно-ракетные и радиотехнические войска);
- специальные войска (отдельные воинские части и подразделения: разведывательные, инженерные, радиационно-химической защиты, связи, метеорологического обеспечения и др.);
- части материально-технического и медицинского обеспечения;
- учебные заведения.
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