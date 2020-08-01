С наступлением режима прекращения огня 27 июля на Донбассе погибли три боевика, еще четыре пострадали не от действий ВСУ.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Смерти и ранения произошли вследствие неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотиков и тому подобное.

«С наступлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня (27 июля, — ред.) враг понес потери умершими — 3 человека и пострадали — 4. Это произошло вследствие неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и тому подобное», — говорится в сообщении.

В предыдущем месяце погибли 46 боевиков и 54 получили ранения.

«Кроме этого, наши воины уничтожили 12 единиц вражеского вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

Напомним, боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе.