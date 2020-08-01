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Россия приказала боевикам использовать прекращение огня на Донбассе для компрометации украинской стороны.

Об этом глава службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк написал в материале для Зеркала Недели.

По его словам, есть высокая вероятность провокаций.

«Наши данные свидетельствуют о том, что подконтрольные РФ вооруженные формирования уже получили от своих кураторов из России указание использовать договоренности о прекращении огня для провокаций и поиска путей компрометации Украины как стороны, нарушившей их первой», — сказал он.

Напомним, боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе.
ForUm

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