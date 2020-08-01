Британская киноакадемия (BAFTA) провела онлайн-церемонию награждения победителей своей премии в области телевидения (британской версии американской «Эмми»). Награду в номинации «Лучший минисериал» получил «Чернобыль» от HBO.
Об этом сообщают в Twitter BAFTA.
The fabulous and chilling real-life drama Chernobyl wins the Mini-Series BAFTA 👏🎬#VirginMediaBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/qu4bw5cpHY— BAFTA (@BAFTA) July 31, 2020
Британский актер Джаред Харрис, сыгравший в сериале главную роль — академика Валерия Легасова, получил «Бронзовую маску» в категории «Лучшая мужская роль». В общем сериал собрал 9 из 14 наград: в частности за лучшую операторскую работу и свет, лучшие декорации, звук и монтаж.
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