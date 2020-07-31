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С 1 августа в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения без наличия полиса страхования, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 22 июля, с 1 августа, на период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVID -19, и действует на срок пребывания в Украине.
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