Дарницкий районный суд Киева оштрафовал мужчину за нахождение на улице во время карантина без документов, удостоверяющих личность или подтверждающих гражданство. Соответствующее постановление было принято 21 июля, сообщает ЮрЛига.

Суть дела заключается в том, что мужчина, пребывая в общественном месте (на остановке), находился в состоянии алкогольного опьянения, и высказывался нецензурно в сторону прохожих и полицейских. Также он находился на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

В судебном заседании он свою вину в совершении инкриминируемого правонарушения признал и не оспаривал обстоятельств изложенных в протоколе. В соответствии с п. п. 2 п. 3 постановления Кабмина № 392 на период действия карантина запрещается пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус.

В соответствии со ст. 44-3 КоАП, предусмотрена ответственность за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.



Исследовав протокол об административном правонарушении, рапорты, видеозаписи с нагрудных камер полицейских, оценив все обстоятельства дела в их совокупности, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП.

На него наложен штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17 тысяч гривен в пользу государства. Отмечается, что соответствующее решение может быть обжаловано в апелляции.