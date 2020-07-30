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Министерство цифровой трансформации Украины ставит целью обеспечение 95% сельского населения доступом к широкополосному интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с, сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест, передает LIGA.net

«Мы будем этого достигать, в первую очередь, через подключения учреждений социальной инфраструктуры – детсады, школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты и т. д.», - сказал он. 

В планах Минцифры - обеспечить подключение к фиксированному скоростному интернету со скоростью не менее 30 Мбит/с как минимум 75% украинцев.

Шелест сообщил, что для этого министерство намерено осуществить ряд мероприятий. Первое - упростить взаимодействие операторов с государственными органами, в первую очередь с регулятором. Второе – обеспечить доступ операторов к инфраструктуре.

 

 
ForUm

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