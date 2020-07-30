также в разделеПроисшествия
На Тернопольщине мужчина в третий раз заразился COVID-19 19
В Украине новый антирекорд – 1197 новых случаев COVID-19 24
На Харьковщине под колесами «скорой» погибла женщина 12
Вчера боевики совершили провокацию возле Новолуганского 27
В Запорожье мужчина подстрелил полицейского 23
На Полтавщине нашли обстрелянное авто с убитым мужчиной 22
В Украине – снова более тысячи больных COVID-19 за сутки 83
В первый день перемирия СММ ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений 295
За минувшие сутки боевики 1 раз нарушили перемирие 27
На Львовщине автобус с пассажирами слетел в кювет, пострадали 7 человек 12
В Кропивницком нашли повешенным капитана ВСУ 164
В Мариуполе неизвестный с топором напал на синагогу 39
С начала суток боевики один раз нарушили перемирие 81
На базе отдыха на Львовщине взорвался джип: погиб мужчина 63
В Украине – 919 новых случаев COVID-19 28
В Николаеве полицейский сломал челюсть задержанному, ему грозит до 8 лет 25
На Риненщине военный убил сослуживца 25
Ливень подтопил горные села на Закарпатье 16

В курортном селе Железный Порт Херсонской области 29 июля неизвестный напал на народного депутата (по информации СМИ, речь идет об Андрее Одарченко) и ударил в лицо, сообщает «Обозреватель».

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, обстоятельства конфликта устанавливаются. «Около 15:40 в полицию обратился мужчина, который представился народным депутатом Украины. По его словам, около 15:00 в поселке Железный Порт неизвестный мужчина ударил его по лицу и убежал в неизвестном направлении. В течение часа правоохранители установили личность человека, который нанес удар», – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что мужчину задерживать по статье 208 КПК Украины не стали, но открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Позже журналисты УНН уточнили, что пострадавший – именно Андрей Одарченко из фракции «Слуга народа».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги