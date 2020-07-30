В курортном селе Железный Порт Херсонской области 29 июля неизвестный напал на народного депутата (по информации СМИ, речь идет об Андрее Одарченко) и ударил в лицо, сообщает «Обозреватель».

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, обстоятельства конфликта устанавливаются. «Около 15:40 в полицию обратился мужчина, который представился народным депутатом Украины. По его словам, около 15:00 в поселке Железный Порт неизвестный мужчина ударил его по лицу и убежал в неизвестном направлении. В течение часа правоохранители установили личность человека, который нанес удар», – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что мужчину задерживать по статье 208 КПК Украины не стали, но открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Позже журналисты УНН уточнили, что пострадавший – именно Андрей Одарченко из фракции «Слуга народа».