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ФСБ задержала в Севастополе российского военного, якобы передавшего украинской разведке сведения, составляющие государственную тайну. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщает Интерфакс.

Как следует из распространенного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ видео, военного задержали на улице, он не был одет по форме и явно не ожидал появления оперативников ФСБ. «Не надо, не надо, мужики», - кричит подозреваемый во время задержания. После он показан уже в суде, где был решен вопрос об его аресте.

Спецслужба возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»). В отношении военнослужащего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ФСБ.

Госизмена наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
ForUm

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