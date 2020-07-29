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В Запорожье в результате стрельбы, произошедшей на территории Коммунарского района, сотрудник полиции, который находился вне службы, получил травмы, сообщает пресс-служба областной полиции.  

28 июля около 18 часов в дежурную часть Коммунарского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на улице Космической происходит ссора, слышны выстрелы.

Срочно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Во время конфликта гражданин 1989 года рождения внезапно достал пистолет травматического действия и осуществил один выстрел в ногу своего оппонента. Пострадавшим оказался сотрудник патрульной полиции 1994 года рождения, который в это время находился вне службы. После оказания медицинской помощи полицейского отпустили домой.

По данному факту следователем Коммунарского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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