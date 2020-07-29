Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности.
Об этом сообщают беларусские СМИ со ссылкой на близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого»
«Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза», – сказано в сообщении.
Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевиков частной военной компании Вагнера.
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