29 июля около 4:00 утра в Виннице при попытке совершения кражи из банкомата путем подрыва были задержаны двое жителей Донецкой области. По имеющейся информации, указанные лица причастны к совершению ряда аналогичных преступлений на территории государства, сообщила пресс-служба полиции.

Членов преступной группы, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, в ходе проведения оперативных и розыскных мероприятий разоблачили сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Винницкой области совместно со следователями под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Злоумышленников задержали при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, члены группы приехали из Донецкой области с целью совершения на территории области преступлений.