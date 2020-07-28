Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля без согласования с украинской стороной так называемого «военно-морского парада» подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня военно-морского флота РФ во временно оккупированном Россией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т.ч. многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД.

«Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей «военной мощи», а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь, что составляет существенную угрозу региональной безопасности», - отмечается в нем.

Также Украина требует от России немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины.

Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.