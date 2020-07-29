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В трех пунктах пропуска и КПВВ путешественники прибегали к подкупу пограничников, в основном из-за того что не подготовились к поездке.

Так, по данным пресс-службы ГПСУ, в пункте пропуска «Новые Яриловичи» гражданка Беларуси предложила пограничнику 100 долларов неправомерной выгоды за пропуск ее в Украину без загрузки мобильного приложения «Действуй дома» и медицинского страхового полиса.

Из-за отсутствия медицинской страховки предлагали 50 евро взятки и в пункте пропуска «Тиса».

3000 российских рублей попытались «пристроить» трое наших земляков возвращаясь из Крыма через КПВВ «Чонгар», чтобы не устанавливать приложение «Действуй дома».

А в «Сеньковке», выезжая в России, наша землячка за беспрепятственный пропуск ее отца по недействительному паспорту предложила охранникам границы 3000 российских рублей неправомерной выгоды.

По фактам выявления признаков преступлений, предусмотренных ст.369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», в Нацполицию направлены уведомления.

Государственная пограничная служба Украины обращает внимание граждан, что попытка подкупа должностного лица ведет к уголовной ответственности! Также напоминаем о своевременном и правильном оформлении документов для путешествия, чтобы не испортить себе путешествие.
ForUm

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