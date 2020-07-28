В Кропивницком нашли повешенным командира противопожарной роты воинской части А-1405 капитана Вооруженных сил Украины.
Об этом заявила и.о. заместитель командира по морально-психологическому обеспечению части А-1405 Анна Вольская, сообщает «Суспильне».
По ее словам, событие произошло 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова.
«В части об этом стало известно в 16:10. Капитан не находился на службе в то время. На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие», – подчеркнула Вольская.
Мужчине было 33 года.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время