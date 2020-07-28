В Днипре полицейские уголовного розыска установили группу «черных» риэлторов, причастных к мошенничествам с недвижимостью.

На их счету – завладение 11 объектами недвижимости, в том числе квартирами, недостроями, земельными участками и автозаправочными станциями, сообщила пресс-служба облглавка.

Как выяснили сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области, злоумышленники организовали схему незаконного завладения недвижимым имуществом граждан с использованием поддельных правоустанавливающих документов. В состав группы входило шесть человек, среди которых – организатор, «черные» риэлторы, пособники и непосредственные исполнители преступления. Во время досудебного расследования установлено, что жертвами их преступной деятельности становились пожилые люди и лица с алкогольной или наркотической зависимостью.

28 июля следователи Индустриального отделения полиции Днипра совместно с прокурорами под оперативным сопровождением полицейских уголовного розыска провели 15 санкционированных обысков. В результате у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, вещи и документы, компьютерную технику, флэш-накопители, мобильные телефоны, поддельные паспорта, документы и печати, подтверждающие их причастность к преступлениям.

Досудебное расследование по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается. Сейчас трем лицам уже сообщено о подозрении по этим статьям. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках досудебного расследования устанавливаются и другие факты их преступной деятельности, а также других причастных лиц. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.