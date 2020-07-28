также в разделеОбщество
28 июля. Картина дня 17
В Украину идут дожди 23
Минобороны передали модернизированные «Булаты» 13
Возможный сообщник «луцкого террориста» вышел под залог 7
В Кривом Роге откроют Офис чистой окружающей среды 12
Российскому пилоту сообщили о подозрении за полеты в Крым 17
Минздрав обновил список стран «красной зоны» 17
ОАСК открыл дело по иску «Прямого» к Нацсовету 16
Еще двум «самообороновцам» Крыма сообщили о подозрении 13
СБУ: Утечка данных из Cloudflare не несет угрозы для государственных ресурсов 18
Командир чеченского полка Кадырова признал, что его сослуживец воевал в Украине 22
В Украине за 6 лет ни один новый специалист не стал судьей 19
На Луганщине расследуют трагическую гибель шахтера 14
В ГБР заверили, что не расследуют получение Томоса 27
Рекордсмены: Украинская телеведущая задекларировала 261,6 млн 63
Детские лагеря заработают с 1 августа, но не везде 14
В Луганской ОГА – против проведения выборов в прифронтовой зоне 26
СМИ: ЕС не будет открывать границы еще две недели 21

В Днипре полицейские уголовного розыска установили группу «черных» риэлторов, причастных к мошенничествам с недвижимостью.

На их счету – завладение 11 объектами недвижимости, в том числе квартирами, недостроями, земельными участками и автозаправочными станциями, сообщила пресс-служба облглавка.

Как выяснили сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области, злоумышленники организовали схему незаконного завладения недвижимым имуществом граждан с использованием поддельных правоустанавливающих документов. В состав группы входило шесть человек, среди которых – организатор, «черные» риэлторы, пособники и непосредственные исполнители преступления. Во время досудебного расследования установлено, что жертвами их преступной деятельности становились пожилые люди и лица с алкогольной или наркотической зависимостью.

28 июля следователи Индустриального отделения полиции Днипра совместно с прокурорами под оперативным сопровождением полицейских уголовного розыска провели 15 санкционированных обысков. В результате у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, вещи и документы, компьютерную технику, флэш-накопители, мобильные телефоны, поддельные паспорта, документы и печати, подтверждающие их причастность к преступлениям.

Досудебное расследование по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается. Сейчас трем лицам уже сообщено о подозрении по этим статьям. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках досудебного расследования устанавливаются и другие факты их преступной деятельности, а также других причастных лиц. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
16
Теги